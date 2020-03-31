За минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42
Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:42
Гривна будет укрепляться и дальше.Как минимум до 26,5.А за тем видно будет.
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