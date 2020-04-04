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Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Авіаційна влада Італії (ENAC) надали ірландської авіакомпанії Ryanair права на виконання до 28 щотижневих рейсів між містами Італії та України.
Дивися повний текст Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в Україну і назад
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:47
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