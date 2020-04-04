Авіаційна влада Італії (ENAC) надали ірландської авіакомпанії Ryanair права на виконання до 28 щотижневих рейсів між містами Італії та України.
Дивися повний текст Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в Україну і назад.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:47
Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
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Дивися повний текст Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в Україну і назад.
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:11
Подали заявку,возможно процедура платная.ENAC к Ryanairу,по своей линии, возражений не имеет,ну а то что летать именно сейчас не смогут,это уже к другим ведомствам.До июля разрешение действительно.Снимут карантин-полетят,не снимут -еще раз подадут.Так ,со стороны выглядит.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:19
Re: Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
А что карантину до полётов? На обшивке самолёта вирус не выживет. Лишь бы людей по прилёту из самолётов не выпускали.
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