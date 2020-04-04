Авіаційна влада Італії (ENAC) надали ірландської авіакомпанії Ryanair права на виконання до 28 щотижневих рейсів між містами Італії та України.
Дивися повний текст Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в Україну і назад.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 15:47
Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в Україну і назад.
Додано: Пон 06 кві, 2020 17:11
Подали заявку,возможно процедура платная.ENAC к Ryanairу,по своей линии, возражений не имеет,ну а то что летать именно сейчас не смогут,это уже к другим ведомствам.До июля разрешение действительно.Снимут карантин-полетят,не снимут -еще раз подадут.Так ,со стороны выглядит.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:19
Re: Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
А что карантину до полётов? На обшивке самолёта вирус не выживет. Лишь бы людей по прилёту из самолётов не выпускали.
Додано: Пон 06 кві, 2020 22:36
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:00
Re: Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
Не конец карантина, а еще ДО НАЧАЛА карантина.
3-го марта - это за полмесяца до закрытия воздушного пассажиропотока в Украину.
В Италии на тот момент официально погибшими от коронавируса числилось 80 человек.
В Украине - ни одного зарегистрированного случая.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:37
Re: Кінець карантину? Ryanair дозволили літати з Італії в...
"Інформацію про тендер на маршрути в Україну італійський регулятор розмістив 24 лютого."
На 24-е февраля в Италии было выявлено всего 230 случаев заражения коронавирусом. Украина такого уровня и через месяц не достигнет.
Естественно, ни о каком карантине ни в Италии, ни, тем более, в Украине речи не шло. Весь мир, кроме Китая, жил в обычном режиме. Даже в Корее - меньше тысячи случаев пока еще. Штатное решение, принятое в обычное, "мирное" время.
Когда уже наши люди научатся не только получать информацию, но и пользоваться ею?
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