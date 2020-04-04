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Для прийому платіжок за електроенергію на час карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:36
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір доручити постачальникам електроенергії організувати роботу пересувних пунктів прийому платежів споживачів.
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