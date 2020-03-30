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Україна завершила опалювальний
сезон з рекордними...

Україна завершила опалювальний сезон з рекордними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:55

Україна завершила опалювальний сезон з рекордними...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) було 15,9 млрд куб. м природного газу. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Дивися повний текст Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:55

Так это "влада" получила достижение? Или просто потому что тупо было тепло всю зиму?
alexis_91
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:01

Re: Україна завершила опалювальний сезон з рекордними...

на наступний рік можна нічого і не закачувати :D
unicdima
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