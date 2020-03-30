Станом на 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) було 15,9 млрд куб. м природного газу. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".
Дивися повний текст Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 19:55
Україна завершила опалювальний сезон з рекордними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:55
Так это "влада" получила достижение? Или просто потому что тупо было тепло всю зиму?
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:01
Re: Україна завершила опалювальний сезон з рекордними...
на наступний рік можна нічого і не закачувати
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