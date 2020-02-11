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Працівникам швидкої допомоги
втричі збільшать оклади

Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:16

Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади

Пропонуємо до обговорення:
Фельдшери і водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки.

Дивися повний текст Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:16

Это чтобы сейчас не поразбегались.
Уже кого надо посадили весной, и прошлой и этой, теперь кому надо три зарплаты выдадут.
p_a_l
 
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