Фельдшери і водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки.
Дивися повний текст Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:16
Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади
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Дивися повний текст Працівникам швидкої допомоги втричі збільшать оклади.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:16
Это чтобы сейчас не поразбегались.
Уже кого надо посадили весной, и прошлой и этой, теперь кому надо три зарплаты выдадут.
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