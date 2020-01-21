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Audi відмовилася від електрокарів
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Audi не випускатиме повністю електричної версії флагманських седанів, а збирається виробляти екологічно чисті позашляховики.
Дивися повний текст Audi відмовилася від електрокарів
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:28
наверное, "...на 47 км"
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