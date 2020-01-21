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Audi відмовилася
від електрокарів

Audi відмовилася від електрокарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:28

Audi відмовилася від електрокарів

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Audi не випускатиме повністю електричної версії флагманських седанів, а збирається виробляти екологічно чисті позашляховики.

Дивися повний текст Audi відмовилася від електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:28

наверное, "...на 47 км"
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:38

  Ромасик написав:наверное, "...на 47 км"

до 47 км движения только на аккумах. Всё правильно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:34

Гибриды - бред сивой кобылы. Непонятна конечная их цель: бензинка работает, атмосферу загрязняет всё равно, а мощности аккумулятора хватает на небольшое расстояние. Не то, не се.
boris_val_64
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:34

  boris_val_64 написав:Гибриды - бред сивой кобылы. Непонятна конечная их цель: бензинка работает, атмосферу загрязняет всё равно, а мощности аккумулятора хватает на небольшое расстояние. Не то, не се.

Если не понятна, то может почитать хотя бы википедию? Гибрид и не ставит перед собой цель совсем не загрязнять атмосферу бензиновыми выхлопами.

Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода топлива и вредных выхлопов, что достигается полной автоматизацией управления работой двигателей с помощью бортового компьютера — начиная от своевременного отключения двигателя во время остановки в транспортном потоке, с возможностью немедленного возобновления движения без его запуска, исключительно на запасённой в накопителе энергии, и заканчивая более сложным механизмом рекуперации — использование кинетической энергии движущегося автомобиля при торможении для зарядки накопителя при работе электродвигателя в режиме электрогенератора. Как и в случае с электромеханической трансмиссией, двигатель внутреннего сгорания, как правило, работает на оптимальных режимах.
moveton
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