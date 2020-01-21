Audi відмовилася від електрокарів

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boris_val_64 написав:Гибриды - бред сивой кобылы. Непонятна конечная их цель: бензинка работает, атмосферу загрязняет всё равно, а мощности аккумулятора хватает на небольшое расстояние. Не то, не се.
Если не понятна, то может почитать хотя бы википедию? Гибрид и не ставит перед собой цель совсем не загрязнять атмосферу бензиновыми выхлопами.
Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода топлива и вредных выхлопов, что достигается полной автоматизацией управления работой двигателей с помощью бортового компьютера — начиная от своевременного отключения двигателя во время остановки в транспортном потоке, с возможностью немедленного возобновления движения без его запуска, исключительно на запасённой в накопителе энергии, и заканчивая более сложным механизмом рекуперации — использование кинетической энергии движущегося автомобиля при торможении для зарядки накопителя при работе электродвигателя в режиме электрогенератора. Как и в случае с электромеханической трансмиссией, двигатель внутреннего сгорания, как правило, работает на оптимальных режимах.