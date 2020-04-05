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У Нацбанку розповіли, чи налаштовані українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:32
Пропонуємо до обговорення:
Близько 77% опитаних підприємств не очікують змін у кількості працівників навіть у зв'язку із запровадженням карантинних заходів.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи налаштовані українські роботодавці зберігати робочі місця під час карантину
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:32
каким боком нацбанк к кадровой политике не бизнеса,
и с каких пор он проводит опросы...?
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