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У Нацбанку розповіли, чи
налаштовані українські...

У Нацбанку розповіли, чи налаштовані українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:32

У Нацбанку розповіли, чи налаштовані українські...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 77% опитаних підприємств не очікують змін у кількості працівників навіть у зв'язку із запровадженням карантинних заходів.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, чи налаштовані українські роботодавці зберігати робочі місця під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:32

каким боком нацбанк к кадровой политике не бизнеса,
и с каких пор он проводит опросы...?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:09

Звучит как анекдот. Кто опрашивал, кого опрашивали, зачем опрашивали вот и вышел полный бред
esaul
 
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