В Окружному адміністративному суді Києва оскаржать встановлені урядом обмеження на переміщення громадян під час карантину.
Дивися повний текст Законність посилення карантинних заходів в Україні розглянуть у суді.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31
Законність посилення карантинних заходів в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Законність посилення карантинних заходів в Україні розглянуть у суді.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31
О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:38
У нас даже не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація.
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