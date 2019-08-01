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Законність посилення карантинних
заходів в Україні...

Законність посилення карантинних заходів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31

Законність посилення карантинних заходів в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Окружному адміністративному суді Києва оскаржать встановлені урядом обмеження на переміщення громадян під час карантину.

Дивися повний текст Законність посилення карантинних заходів в Україні розглянуть у суді.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31

О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:38

  Sanyok77 написав:О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.

У нас даже не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація.
unicdima
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