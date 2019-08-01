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Законність посилення карантинних
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Законність посилення карантинних заходів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31

Законність посилення карантинних заходів в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Окружному адміністративному суді Києва оскаржать встановлені урядом обмеження на переміщення громадян під час карантину.

Дивися повний текст Законність посилення карантинних заходів в Україні розглянуть у суді.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31

О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:38

  Sanyok77 написав:О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.

У нас даже не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:12

наконец доблисная полиция нашла себе примирение , бигуны и детьми.. не приступников же им ловить .. машину угнали ну и пофиг.. у нас дети в парке..
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:20

Згодна! Ще потрібно за примусову обсервацію на 14 днів. Теж порушення прав людини , тільки коли доведено , що вона інфікована можна позбавляти волі!
Наш Кабмін забагато на себе бере!
1975natau
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:29

  unicdima написав:
  Sanyok77 написав:О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.

У нас даже не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація.


100%. А, как говорят в Одессе, это две большие разницы 8)
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:37

EKO, в той же Одессе её действующего мэра попутно судят уже больше года. А когда только "решается вопрос об открытии производства", то там ещё и сам суд непонятно когда начнётся. До окончания у нас есть все шансы не дожить. А так-то да, всё правильно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:57

Дай Бог сил и упорства тому, кто наконец то решил оспорить это мракобесие. И встречный иск ещё не помешал бы о ношении намордников, ведь он лишь увеличивает риск распространения любой заразы (ВОЗ).
intrastranger
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