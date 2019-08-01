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Законність посилення карантинних
заходів в Україні...

Законність посилення карантинних заходів в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31

Законність посилення карантинних заходів в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
В Окружному адміністративному суді Києва оскаржать встановлені урядом обмеження на переміщення громадян під час карантину.

Дивися повний текст Законність посилення карантинних заходів в Україні розглянуть у суді.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:31

О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 23:38

  Sanyok77 написав:О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.

У нас даже не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:12

наконец доблисная полиция нашла себе примирение , бигуны и детьми.. не приступников же им ловить .. машину угнали ну и пофиг.. у нас дети в парке..
oomo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:29

  unicdima написав:
  Sanyok77 написав:О, всё правильно. Так и надо. А то эти новые ограничения "немножко" нарушают законы, ограничивают права людей. Ведь ограничение прав и свобод допускается только при военном положении. А вот "надзвичайний стан" это не есть военное положение.

У нас даже не надзвичайний стан, а надзвичайна ситуація.


100%. А, как говорят в Одессе, это две большие разницы 8)
Не помре дух України, бо безсмертя має. Бо душа її єдина білий світ плекає. Слава й воля України від негод лікує, наче сонячна дитина, в собі Бога чує. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 02:37

EKO, в той же Одессе её действующего мэра попутно судят уже больше года. А когда только "решается вопрос об открытии производства", то там ещё и сам суд непонятно когда начнётся. До окончания у нас есть все шансы не дожить. А так-то да, всё правильно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:05

Наконец-то. Хоть кто-то. Пора этот идиотизм сворачивать. Авакову запрещать хлебом не корми, а тут еще и дурачки у власти, которые готовы с перепугу принять всё, что угодно.
В результате, вся полиция повылазила и зарабатывает на тех, кто случайно забрел в парк или не дай бог, шли двое и встретили на улице третьего.
Тупизм.
В условиях вируса, люди должны думать об имунитете. Хорошее питание и спорт.
Спортивные площадки и спорт-клубы должны быть открыты! С применением соответствующих мер по периодической дезинфекции!
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:17

Re: Законність посилення карантинних заходів в Україні...

Резервацию пусть для себя строят.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:18

  eduard_k написав:Наконец-то. Хоть кто-то. Пора этот идиотизм сворачивать. Авакову запрещать хлебом не корми, а тут еще и дурачки у власти, которые готовы с перепугу принять всё, что угодно.
В результате, вся полиция повылазила и зарабатывает на тех, кто случайно забрел в парк или не дай бог, шли двое и встретили на улице третьего.
Тупизм.
В условиях вируса, люди должны думать об имунитете. Хорошее питание и спорт.
Спортивные площадки и спорт-клубы должны быть открыты! С применением соответствующих мер по периодической дезинфекции!

Смешно... Шел себе шел человек по центральной улице города, а тут откуда ни возьмись парк на него из-за угла как выпрыгнет...

Аналогично и с третьим: встретили? -- ну и идите все вместе куда шли -- соблюдая рекомендованную дистанцию.

А переносчиков на этих площадках/клубах тоже дезинфицировать? -- 70% спиртом перорально?..
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20

Полиция работает себе на карман - раздавая космические штрафы по 17 тыс грн тем кто в парке, кто без маски.
Куда идут эти штрафы? Как это помогает заболевшим?
Полный бред от власти.
Нужно лечить и закрывать больных а не здоровых людей.
На каком основании закрывают здоровых людей и чтото там запрещают?
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