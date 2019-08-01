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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:06
Вышел вчера в перчатках один на турники - так оказывается я совершил правонарушение и обязан заплатить штраф в 17 кусков. Вдумайтесь - один и в перчатках. Сегодня пошел в магазин - бабушки торгуют цветочками впятером, мамаши с детьми тусуют в парке, люди в магазе без масок. Короче - я самый фартовый человек в Украине.
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:19
Я без понятия в каком городе такая анархия творится, но в обл-центрах уже давно в магазины без масок не пускают. И со вчера по паркам всех гоняют.
Бабки? -- с ними бороться, похоже, бесполезно -- одна надежда на Дарвина...
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:41
777serg87, и вы конечно сообщили куда следует о том что нарушаются правила карантина? Вот что за привычка у наших людей кивать на другого. Увидел нарушение - сообщи куда следует, в следующий раз нарушивший уже подумает - а стоит ли оно того?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:42
Re: Законність посилення карантинних заходів в Україні...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Вів 07 кві, 2020 16:48
Re: Законність посилення карантинних заходів в Україні...
наверное потому что человек вчера мог быть здоровым, но вечером сходил в спортзал и уже сегодня он заражен и является переносчиком, но пока без симптомов (симптомы могут проявиться и через 2 недели). Как думаете - если не ограничивать перемещение такого человека - скольких он еще "наградит"? а потом - опа и уже приходится больных складывать в коридорах больниц, а врачам - жить на работе.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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