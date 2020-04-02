RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закон про землю можуть
заблокувати через Окружний...

Закон про землю можуть заблокувати через Окружний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:23

Закон про землю можуть заблокувати через Окружний...

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити підписувати і публікувати закон про ринок землі.

Дивися повний текст Закон про землю можуть заблокувати через Окружний адмінсуд Києва.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94514
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:23

Потрібно його удосконалити, а то ніякої прозорості! Вірно зробили!
1975natau
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти прогнозують "велике переселення народів" через...
R2 » Нед 05 кві, 2020 22:52
2 394
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 16:05
airmax78
Через новий "антикризовий" закон українські міста...
R2 » Нед 05 кві, 2020 08:32
4 257
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:13
p_a_l
Підписано антикризовий закон для полегшення умов карантину
R2 » Чет 02 кві, 2020 11:29
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 кві, 2020 22:40
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (4024)
07.04.2020 07:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.