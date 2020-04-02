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Закон про землю можуть заблокувати через Окружний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:23
Пропонуємо до обговорення:
Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити підписувати і публікувати закон про ринок землі.
Дивися повний текст Закон про землю можуть заблокувати через Окружний адмінсуд Києва
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:23
Потрібно його удосконалити, а то ніякої прозорості! Вірно зробили!
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