Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити підписувати і публікувати закон про ринок землі.
Дивися повний текст Закон про землю можуть заблокувати через Окружний адмінсуд Києва.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 01:23
Закон про землю можуть заблокувати через Окружний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про землю можуть заблокувати через Окружний адмінсуд Києва.
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:15
Єдине що там варто удосконалювати - це дозвіл на продаж землі іноземцям. Все інше фігня.
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
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