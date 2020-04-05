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Українські меценати за 5 днів
зібрали 5 мільйонів для МОЗ

Українські меценати за 5 днів зібрали 5 мільйонів для МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:42

Українські меценати за 5 днів зібрали 5 мільйонів для МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст Українські меценати за 5 днів зібрали 5 мільйонів для МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:42

5 миллионов. Гривень?
Это просто какой то позор :evil:

Даже в стране-агрессоре, где из госбюджета решили выделить 300 миллиардов деревянных ( т.е. почти 4 миллиарда долларов) на борьбу с эпидемией, дополнительно "попросили" небедных и те уже полиняли на десятки миллионов, в долларах:
https://www.gq.ru/society/charity-to-he ... -in-russia

Берем наши топ 100 по форбсу местного розлива и вперед. Можно сразу с прокурором "попросить" сделать взнос в благотворительный фонд, для убедительности.
EKO
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