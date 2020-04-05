Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Дивися повний текст Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 07:48
Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго.
Додано: Вів 07 кві, 2020 07:48
Ми інформуємо міністерство, що встановлення необгрунтовано високих тарифів на газ та електроенергію тягне за собою бідність населення.
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