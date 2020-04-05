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Несплата за електроенергію
тягне за собою загрозу...

Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:48

Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Дивися повний текст Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:48

Ми інформуємо міністерство, що встановлення необгрунтовано високих тарифів на газ та електроенергію тягне за собою бідність населення.
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