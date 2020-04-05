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Несплата за електроенергію
тягне за собою загрозу...

Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:48

Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Дивися повний текст Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:27

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Дивися повний текст Несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання, - Міненерго.

Пусть Зеленский заплатит
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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