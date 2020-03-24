RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Румунія продовжить
надзвичайний стан на місяць

Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:52

Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це заявив у понеділок президент країни Клаус Йоханніс.

Дивися повний текст Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:52

А что у нас?
Продлевать будете?
rvocvark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:26

  rvocvark написав:А что у нас?
Продлевать будете?
как можно продлить то, чего нет?
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 06.08.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: censerus, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко запевнив, що Київ продовжить будівництво...
R2 » Вів 24 бер, 2020 22:47
2 269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 15:22
unicdima
Угорщина продовжить термін кредиту у 50 мільйонів євро...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 17:46
1 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 17:46
Галина441
НБУ продовжить продавати валюту для підтримки гривні
R2 » Сер 18 бер, 2020 00:30
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 00:30
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84222)
07.04.2020 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.