Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це заявив у понеділок президент країни Клаус Йоханніс.
Дивися повний текст Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 08:52
Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць.
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:26
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