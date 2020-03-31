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Український ринок
електромобілів зріс на третину

Український ринок електромобілів зріс на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:10

Український ринок електромобілів зріс на третину

Пропонуємо до обговорення:
У березні поточного року українську реєстрацію отримали 409 електромобілів.

Дивися повний текст Український ринок електромобілів зріс на третину.
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тут хорошо описано что мешает росту конкретно у нас https://www.overclockers.ua/editorial/e ... -cars/all/
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