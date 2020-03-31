У березні поточного року українську реєстрацію отримали 409 електромобілів.
Дивися повний текст Український ринок електромобілів зріс на третину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:10
Український ринок електромобілів зріс на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український ринок електромобілів зріс на третину.
Додано: Вів 07 кві, 2020 09:10
тут хорошо описано что мешает росту конкретно у нас
Зараз переглядають цей форум: censerus, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|