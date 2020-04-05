|
|
|
У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що за державні кошти будуть лікувати тільки тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебувають у середньому та важкому стані.
Дивися повний текст У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю безкоштовне лікування від коронавірус
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94518
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:16
По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу?
-
hlaaluu
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 27.02.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:32
hlaaluu написав:
По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу
?
При легкой форме -- никакого. Так же и лечить там нечего: небольшая температура и легкий кашель.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:39
_hunter
То есть в легкой форме человек дальше ходит по улице и заражает других людей? А, ну да - у нас же есть маски! Вот если у горе-руководителей еще были б мозги ...
-
hlaaluu
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 27.02.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:42
Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб
Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:
визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності;
комплексність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх фінансування;
безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та в державних наукових установах;
соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями;
державна підтримка відповідних наукових розробок і вітчизняних виробників медичних імунобіологічних препаратів, лікарських і дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення, що застосовуються для профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб.
-
hlaaluu
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 27.02.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:45
hlaaluu написав:_hunter
То есть в легкой форме человек дальше ходит по улице и заражает других людей
? А, ну да - у нас же есть маски! Вот если у горе-руководителей еще были б мозги ...
Нет конечно: обязан сидеть дома.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:46
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Что-то поменялось ...
-
hlaaluu
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 27.02.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:47
hlaaluu написав:
Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб
Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:
визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності;
комплексність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх фінансування;
безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та в державних наукових установах;
соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями;
державна підтримка відповідних наукових розробок і вітчизняних виробників медичних імунобіологічних препаратів, лікарських і дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення, що застосовуються для профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб.
И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:47
_hunter написав:
Нет конечно: обязан сидеть дома.
И умирать от голода. В Италии по 600 евро платят за сидение дома, в США 1200 долларов ...
-
hlaaluu
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 27.02.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51
hlaaluu написав: _hunter написав:
Нет конечно: обязан сидеть дома.
И умирать от голода. В Италии по 600 евро платят за сидение дома, в США 1200 долларов ...
Ну так у них и зарплаты "чуть повыше". А больничный и тут выписывается -- просадки по зарплате нет. Ах, у вас минималка и основная часть "в конверте"? -- ну вот теперь все "чернональщики" и поняли -- зачем официально платить налоги...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|