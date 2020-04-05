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У МОЗ розповіли, хто з
українців отримає повністю...

У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:15

У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що за державні кошти будуть лікувати тільки тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебувають у середньому та важкому стані.

Дивися повний текст У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю безкоштовне лікування від коронавірус.
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По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу?
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:32

  hlaaluu написав:По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу?

При легкой форме -- никакого. Так же и лечить там нечего: небольшая температура и легкий кашель.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:39

_hunter
То есть в легкой форме человек дальше ходит по улице и заражает других людей? А, ну да - у нас же есть маски! Вот если у горе-руководителей еще были б мозги ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:42

Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб

Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:

визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності;

комплексність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх фінансування;

безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та в державних наукових установах;

соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями;

державна підтримка відповідних наукових розробок і вітчизняних виробників медичних імунобіологічних препаратів, лікарських і дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення, що застосовуються для профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб.
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:45

  hlaaluu написав:_hunter
То есть в легкой форме человек дальше ходит по улице и заражает других людей? А, ну да - у нас же есть маски! Вот если у горе-руководителей еще были б мозги ...

Нет конечно: обязан сидеть дома.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:46

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


Что-то поменялось ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:47

  hlaaluu написав:
Стаття 10. Основні принципи профілактики інфекційних хвороб

Основними принципами профілактики інфекційних хвороб є:

визнання захисту населення від інфекційних хвороб одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності;

комплексність проведення профілактичних, протиепідемічних, соціальних і освітніх заходів, обов'язковість їх фінансування;

безоплатність надання медичної допомоги особам, хворим на інфекційні хвороби, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та в державних наукових установах;

соціальний захист осіб, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями;

державна підтримка відповідних наукових розробок і вітчизняних виробників медичних імунобіологічних препаратів, лікарських і дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення, що застосовуються для профілактики, діагностики та лікування інфекційних хвороб.

И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:47

  _hunter написав:Нет конечно: обязан сидеть дома.


И умирать от голода. В Италии по 600 евро платят за сидение дома, в США 1200 долларов ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:51

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:Нет конечно: обязан сидеть дома.


И умирать от голода. В Италии по 600 евро платят за сидение дома, в США 1200 долларов ...

Ну так у них и зарплаты "чуть повыше". А больничный и тут выписывается -- просадки по зарплате нет. Ах, у вас минималка и основная часть "в конверте"? -- ну вот теперь все "чернональщики" и поняли -- зачем официально платить налоги...
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