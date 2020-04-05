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У МОЗ розповіли, хто з
українців отримає повністю...

У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:53

  _hunter написав:И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.

Очень надежно, и главное не требует затрат ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:54

Re: У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...

Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:56

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.

Очень надежно, и главное не требует затрат ...

Шутки за 300? -- ну ок: "ха-ха-ха".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:57

  Puente написав:Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...

Та неважно: у популистов что главное? -- ляпнуть фигню какую-то, к реальности не относящуюся, а ты потом оправдывайся еще...
_hunter
 
Повідомлень: 1985
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59

  Puente написав:Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...

Вот они лазят по магазинам с легкой формой заболевания ...
hlaaluu
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Повідомлень: 167
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:05

  hlaaluu написав:
  Puente написав:Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...

Вот они лазят по магазинам с легкой формой заболевания ...

Вот именно по этой причине _здоровым_ людям настоятельно рекомендуют держать дистанцию и пользоваться СИЗ.
_hunter
 
Повідомлень: 1985
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  #<12
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