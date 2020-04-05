У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:53
_hunter написав:
И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.
Очень надежно, и главное не требует затрат ...
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hlaaluu
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:54
Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...
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Puente
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:56
hlaaluu написав: _hunter написав:
И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.
Очень надежно, и главное не требует затрат ...
Шутки за 300? -- ну ок: "ха-ха-ха".
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_hunter
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:57
Puente написав:
Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...
Та неважно: у популистов что главное? -- ляпнуть фигню какую-то, к реальности не относящуюся, а ты потом оправдывайся еще...
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_hunter
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59
Puente написав:
Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...
Вот они лазят по магазинам с легкой формой заболевания ...
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hlaaluu
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Додано: Вів 07 кві, 2020 11:05
hlaaluu написав: Puente написав:
Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...
Вот они лазят по магазинам с легкой формой заболевания ...
Вот именно по этой причине _здоровым_ людям настоятельно рекомендуют держать дистанцию и пользоваться СИЗ.
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