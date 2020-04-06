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У МОЗ розповіли, хто з
українців отримає повністю...

У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:53

  _hunter написав:И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.

Очень надежно, и главное не требует затрат ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:54

Re: У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...

Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:56

  hlaaluu написав:
  _hunter написав:И к чему эта простыня? -- лекарства на сегода _не существует_ => лечить нечего/нечем. Поэтому всех с легкой формой отправляют _на карантин_ домой.

Очень надежно, и главное не требует затрат ...

Шутки за 300? -- ну ок: "ха-ха-ха".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:57

  Puente написав:Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...

Та неважно: у популистов что главное? -- ляпнуть фигню какую-то, к реальности не относящуюся, а ты потом оправдывайся еще...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59

  Puente написав:Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...

Вот они лазят по магазинам с легкой формой заболевания ...
hlaaluu
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:05

  hlaaluu написав:
  Puente написав:Ну що за брєд ... Ну хто це у нас вмирає від голоду ? Це оті , що лазять де попало по вулиці - бо їм дома зайнятися нічим і тоска ? Так для них спеціально ломбарди працюють і магазини ...

Вот они лазят по магазинам с легкой формой заболевания ...

Вот именно по этой причине _здоровым_ людям настоятельно рекомендуют держать дистанцию и пользоваться СИЗ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:19

  hlaaluu написав:По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу?

В Днепре всё бесплатно. В пятницу вызвал 103, подозрение на коронавирус. Забрали в инфекционку, поселили в одиночный бокс. Сделали кучу анализов, и экспресс, и на грипп, и пцр, хотели сразу колоть антибиотик, отказался, на следующий день сделали рентген, к тому времени уже чувствовал себя отлично. В понедельник пришли все анализы, коронавирус не подтвердился, отправили домой.
Условия, конечно, так себе. Одиночный бокс. Ремонт очень древний. Кормят 3 раза в день, через раз даже съедобно. На боксе навесной замок. По территории бродит полиция.
Тех, у кого подтверждается коронавирус, домой не отправляют, независимо от состояния.
Можно получать передачи от кого угодно, включительно от служб доставки еды, для тех, кому не нравится их питание.
Комфорта, конечно, минимум, и в одиночке за 3 дня чуть с ума не сошёл, даже несмотря на компьютер с интернетом и то, что я - интроверт. Очень угнетающе действует навесной замок на боксе.
Ни за что не заплатил ни одной гривны.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:40

  safonovstanislav написав:
  hlaaluu написав:По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу?

В Днепре всё бесплатно. В пятницу вызвал 103, подозрение на коронавирус. Забрали в инфекционку, поселили в одиночный бокс. Сделали кучу анализов, и экспресс, и на грипп, и пцр, хотели сразу колоть антибиотик, отказался, на следующий день сделали рентген, к тому времени уже чувствовал себя отлично. В понедельник пришли все анализы, коронавирус не подтвердился, отправили домой.

Возможно все зависит от загруженности в конкретном городе.
Возможно столици есть нежелание портить статистику "на местах". -- коллега по работе уже вторую неделю температурит с диагнозом "а фиг его знает, что это такое". Тест в клинике делать отказываются, не смотря на все просьбы/требования -- в Добробуте можно сделать за свой счет -- просят 5 тыщ, только после консультации у врача.

Вот некая депутатша попыталась (успешно) проделать аналогичную операцию:
https://zik.ua/news/politics/meni_znado ... stu_963693

Но это тоже примерно две недели назад было -- возможно на сегодня все поменялось...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:06

  _hunter написав:коллега по работе уже вторую неделю температурит с диагнозом "а фиг его знает, что это такое".


Я говорил со своим врачом, рассказал ей симптомы, она сказала не надо никакого анализа за 5к.
Главное - это если есть проблемы с дыханием пойти и сделать ренген, соблюдая строгую дистанцию от врачей и в маске, предупредив сказав о проблеме ренгенологу.

Если на ренгене с легкими ничего не видно - расслабится и выздоравливать, литрами поглощая воду, высыпаясь и чуть-ли не жить на балконе с максимально чистыми и прохладным воздухом.

Если все таки есть беда - сделать полный анализ крови, чтобы понять вирусня или бактерия.

И потом уже со всем этим добром к нормальному врачу. Может присоединилась бактерия и уже надо антибиотик пропить.

Все равно в больницу в Киеве вроде уже не ложат, если сатурация нормальная. Отправляют домой "выздоравливать"
curiousobro
 
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