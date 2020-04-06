У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...

Додано: Вів 07 кві, 2020 11:19

hlaaluu написав: По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу? По закону во время карантина должны лечить бесплатно всех инфицированных. Мда, штрафы драть с людей это можно, а вот лечить бесплатно ... И смысл обращаться в больницу?

В Днепре всё бесплатно. В пятницу вызвал 103, подозрение на коронавирус. Забрали в инфекционку, поселили в одиночный бокс. Сделали кучу анализов, и экспресс, и на грипп, и пцр, хотели сразу колоть антибиотик, отказался, на следующий день сделали рентген, к тому времени уже чувствовал себя отлично. В понедельник пришли все анализы, коронавирус не подтвердился, отправили домой.Условия, конечно, так себе. Одиночный бокс. Ремонт очень древний. Кормят 3 раза в день, через раз даже съедобно. На боксе навесной замок. По территории бродит полиция.Тех, у кого подтверждается коронавирус, домой не отправляют, независимо от состояния.Можно получать передачи от кого угодно, включительно от служб доставки еды, для тех, кому не нравится их питание.Комфорта, конечно, минимум, и в одиночке за 3 дня чуть с ума не сошёл, даже несмотря на компьютер с интернетом и то, что я - интроверт. Очень угнетающе действует навесной замок на боксе.Ни за что не заплатил ни одной гривны.