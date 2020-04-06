У МОЗ розповіли, хто з українців отримає повністю...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:21

  egor6508 написав:А как же бесплатная медецина?
Давайте тогда сделаем ее платной, страховой.
А так получается и налоги заплатил и страховку себе сам купи? Зачем мне тогда налоги платить?

Что в словах "лекарства от COVID-19 не существует" требует дополнительного объяснения?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:12

  _hunter написав:
  egor6508 написав:А как же бесплатная медецина?
Давайте тогда сделаем ее платной, страховой.
А так получается и налоги заплатил и страховку себе сам купи? Зачем мне тогда налоги платить?

Что в словах "лекарства от COVID-19 не существует" требует дополнительного объяснения?

а депутанів в Києві лікують ліками яких не існує, а моз дав згоду на використання т зв. експериментальних ліків яких не існує.
а інгібітори протеази віл, протималярйні препарати, врешті атибіотики які дають при приєднанні бактеріальної інфеції а часом на випередження це що повітря, воно нічого не коштує?
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:23

  stargazer написав:
  _hunter написав:
  egor6508 написав:А как же бесплатная медецина?
Давайте тогда сделаем ее платной, страховой.
А так получается и налоги заплатил и страховку себе сам купи? Зачем мне тогда налоги платить?

Что в словах "лекарства от COVID-19 не существует" требует дополнительного объяснения?

а депутанів в Києві лікують ліками яких не існує, а моз дав згоду на використання т зв. експериментальних ліків яких не існує.
а інгібітори протеази віл, протималярйні препарати, врешті атибіотики які дають при приєднанні бактеріальної інфеції а часом на випередження це що повітря, воно нічого не коштує?

Экспериментальными лекарствами лечат начиная от средне-тяжелой симптоматики.
Человек же, не разобравшись, спрашивает про легкую форму.
Со всеми теми "лекарствами" есть одна проблема -- кто-то что-то заметил; кому-то вроде полегчало. И вот это все...
_hunter
 
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