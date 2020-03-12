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Названо смартфони Xiaomi,
які отримають MIUI 12

Названо смартфони Xiaomi, які отримають MIUI 12
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:22

Названо смартфони Xiaomi, які отримають MIUI 12

Пропонуємо до обговорення:
Оприлюднено інформацію про прошивку MIUI 12, а також список смартфонів, які оновляться до нової версії.

Дивися повний текст Названо смартфони Xiaomi, які отримають MIUI 12.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:22

А як mi a2 lait може отримати miua як там встановлено androidone
chayka_mikola
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