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Поправок до "антиколомойського" законопроєкту вже 16...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:42
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
Дивися повний текст Поправок до \"антиколомойського\" законопроєкту вже 16 тисяч, з них від \"слуг\" - 13 тисяч
.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 12:43
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