Про це повідомив в Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
Дивися повний текст Поправок до \"антиколомойського\" законопроєкту вже 16 тисяч, з них від \"слуг\" - 13 тисяч.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 12:42
Поправок до "антиколомойського" законопроєкту вже 16...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поправок до \"антиколомойського\" законопроєкту вже 16 тисяч, з них від \"слуг\" - 13 тисяч.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:29
Зато стало понятно, кого надо выбрасывать.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
|