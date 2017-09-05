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Поправок до "антиколомойського"
законопроєкту вже 16...

Поправок до "антиколомойського" законопроєкту вже 16...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:42

Поправок до "антиколомойського" законопроєкту вже 16...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

Дивися повний текст Поправок до \"антиколомойського\" законопроєкту вже 16 тисяч, з них від \"слуг\" - 13 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:43

Это какой сезон?
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:29

Зато стало понятно, кого надо выбрасывать. :mrgreen:
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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