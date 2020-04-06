Україна витратила на боротьбу з пандемією коронавируса майже мільярд гривень. Про це йдеться в Facebook системи державних закупівель Prozorro.
Дивися повний текст Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:07
Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:08
7% потратили на камеры от которых толку ноль для борьбы с короной.
интересно бы увидеть весь список, на чем еще своровали.
|