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Скільки Україна вже витратила
на боротьбу з COVID-19

Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:07

Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19

Пропонуємо до обговорення:
Україна витратила на боротьбу з пандемією коронавируса майже мільярд гривень. Про це йдеться в Facebook системи державних закупівель Prozorro.

Дивися повний текст Скільки Україна вже витратила на боротьбу з COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:08

7% потратили на камеры от которых толку ноль для борьбы с короной.
интересно бы увидеть весь список, на чем еще своровали.
unicdima
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