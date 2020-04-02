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Зеленський закликав банки
створити нові програми...

Зеленський закликав банки створити нові програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:05

Зеленський закликав банки створити нові програми...

Пропонуємо до обговорення:
Допомогти зберегти малий та середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу – одне з ключових завдань влади.

Дивися повний текст Зеленський закликав банки створити нові програми підтримки бізнесу.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:05

Возьми кредит.Поддержи банки в новых программах поддержки бизнеса.Вроде правильно понял.
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