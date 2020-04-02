Допомогти зберегти малий та середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу – одне з ключових завдань влади.
Дивися повний текст Зеленський закликав банки створити нові програми підтримки бізнесу.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:05
Зеленський закликав банки створити нові програми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський закликав банки створити нові програми підтримки бізнесу.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:05
Возьми кредит.Поддержи банки в новых программах поддержки бизнеса.Вроде правильно понял.
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