Курс на рівні 29 гривень за долар виглядає оптимістичним на фоні карантину
Дивися повний текст 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили реальність закладеного в бюджет курсу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15
29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили реальність закладеного в бюджет курсу.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15
Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.
|