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29 грн/дол. виглядає
оптимістично: в Раді оцінили...

29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15

29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

Пропонуємо до обговорення:
Курс на рівні 29 гривень за долар виглядає оптимістичним на фоні карантину

Дивися повний текст 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили реальність закладеного в бюджет курсу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15

Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.
agcsc
 
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Експорт у нас без імпорта не працює
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:01

желтая пресса во всей красе
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:23

А люди все прибувають і прибувають з-за кордону, з таким підходом карантин можна продовжувати десь до кінця червня.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:58

Комментарий agcsc полностью поддерживаю. Добавлю только, что всем толстосумам в виде "импортеров" и "нефтетрейдеров" полезно уже "похудеть". Закушались...
Курс МИНИМУМ до конца июня будет либо падать либо стабилен в текущей отметке.
summagisdives
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:39

Полностью поддерживаю agcsc но есть одно но наш НБУ возомнил себя прибыльной организацией у которой цель не поддерживать курс а заработать на курсе какая необходимость сейчас скупать весь доллар? почему не дать ему вернутся в докризисный коридор?
lsd282
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:42

  agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.


тобто курс залежить від населення?
оригінально)

пс. у Венесуелі курс долара пробив 10 млрд боліварів
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 22:47

  equinox написав:
  agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.


тобто курс залежить від населення?
оригінально)


Agcsc писал не только про население, но и про импортёров. И если значительная часть импортёров сейчас возьмут тайм-аут (то ли из-за фактического снижения спроса, то ли из-за опасений снижения спроса), то с чего расти курсу, если только никто не будет его искусственно поднимать?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:09

  PasserBy написав:
  equinox написав:
  agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.


тобто курс залежить від населення?
оригінально)


Agcsc писал не только про население, но и про импортёров. И если значительная часть импортёров сейчас возьмут тайм-аут (то ли из-за фактического снижения спроса, то ли из-за опасений снижения спроса), то с чего расти курсу, если только никто не будет его искусственно поднимать?


імпортери імпортують для кого?)

курс змінюється тому що змінюється економіка — підприємства зупинились, ВВП мінус 3-4%, безробіття плюс 10-30%, імпорт мінус, експорт мінус, внутрішній попит мінус. Ви ж не думаєте, що коли знімуть карантин - все відразу запрацює?)

Відновлюватись будемо рік-два, друкувати гроші, перезапускати економіку.
equinox
 
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