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29 грн/дол. виглядає
оптимістично: в Раді оцінили...

29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:10

Re: 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

  PasserBy написав:если значительная часть импортёров сейчас возьмут тайм-аут

Да ладно. И долго ли фермеры наши проживут без импорта? Вы откройте статистику и гляньте шо там творицця. Прошлый год:
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні - 19%!!!!!
Реактори, котли, машини, обладнання - 11%
Електричні машини та обладнання; відео- та аудіоапаратура - 11%
Засоби наземного транспорту - 9%
Фармацевтична продукція - 3%
Добрива - 2%
Это самые жирные позиции.

Ваши телевизоры с айфонами - это не столь весомая часть. Ну а за гривнушку никто продавать ту же углеводородицу - не будет. И чтоб бензинчику прикупить, дабы заправить машинку, которая в твой местный АТБ подвезет тебе туалетный папир и хавчик - будь добр отслюнявь в у.е.
Ну или как завещал Азиров - всем по лопате и на огород?
https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
dimo_0n
 
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