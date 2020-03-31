29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

Да ладно. И долго ли фермеры наши проживут без импорта? Вы откройте статистику и гляньте шо там творицця. Прошлый год:
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні - 19%!!!!!
Реактори, котли, машини, обладнання - 11%
Електричні машини та обладнання; відео- та аудіоапаратура - 11%
Засоби наземного транспорту - 9%
Фармацевтична продукція - 3%
Добрива - 2%
Это самые жирные позиции.
Ваши телевизоры с айфонами - это не столь весомая часть. Ну а за гривнушку никто продавать ту же углеводородицу - не будет. И чтоб бензинчику прикупить, дабы заправить машинку, которая в твой местный АТБ подвезет тебе туалетный папир и хавчик - будь добр отслюнявь в у.е.
Ну или как завещал Азиров - всем по лопате и на огород?