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29 грн/дол. виглядає
оптимістично: в Раді оцінили...

29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:10

Re: 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

  PasserBy написав:если значительная часть импортёров сейчас возьмут тайм-аут

Да ладно. И долго ли фермеры наши проживут без импорта? Вы откройте статистику и гляньте шо там творицця. Прошлый год:
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні - 19%!!!!!
Реактори, котли, машини, обладнання - 11%
Електричні машини та обладнання; відео- та аудіоапаратура - 11%
Засоби наземного транспорту - 9%
Фармацевтична продукція - 3%
Добрива - 2%
Это самые жирные позиции.

Ваши телевизоры с айфонами - это не столь весомая часть. Ну а за гривнушку никто продавать ту же углеводородицу - не будет. И чтоб бензинчику прикупить, дабы заправить машинку, которая в твой местный АТБ подвезет тебе туалетный папир и хавчик - будь добр отслюнявь в у.е.
Ну или как завещал Азиров - всем по лопате и на огород?
https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:12

  agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.

Т.е в карантин перестали покупать шампуни, моющие средства, презервативы, витамины, чей, кофе, лекарства и т.д и т.п ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:27

  ssnet написав:
  agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.

Т.е в карантин перестали покупать шампуни, моющие средства, презервативы, витамины, чей, кофе, лекарства и т.д и т.п ? :mrgreen:

нет не перестали, но ведь можно вместо польского производства покупать отечественное, разве нет?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:39

Re: 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

  vetka написав:но ведь можно вместо польского производства покупать отечественное, разве нет?

Ойвей. Девушка с ником "ветка". Вы это серьезно? И давно вы мыли свою голову отечественным шампунем? А может вы вчера наносили тоналочку, которая местячкового производства? Или духи шанель\манталь начали делать тут? А? Или вы единственная представительница женского пола, что не пользуется косметикой никогда?
Ну и структуру импорта выше я давал. Косметика туда даже не попала ввиду малого процента от общего. Т.е. простыми словами - если все-все начнут мыть голову хозяйственным мылом местного разлива - импорт этого не почувствует.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:52

Re: 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

  dimo_0n написав:И давно вы мыли свою голову отечественным шампунем?

Кстати есть и хорошие местные производители, правда, не из дешевых
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:11

Re: 29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...

Немає тут на них Алекса2006 ...
Puente
 
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