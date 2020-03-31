29 грн/дол. виглядає оптимістично: в Раді оцінили...
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PasserBy написав:если значительная часть импортёров сейчас возьмут тайм-аут
Да ладно. И долго ли фермеры наши проживут без импорта? Вы откройте статистику и гляньте шо там творицця. Прошлый год: Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні - 19%!!!!! Реактори, котли, машини, обладнання - 11% Електричні машини та обладнання; відео- та аудіоапаратура - 11% Засоби наземного транспорту - 9% Фармацевтична продукція - 3% Добрива - 2% Это самые жирные позиции.
Ваши телевизоры с айфонами - это не столь весомая часть. Ну а за гривнушку никто продавать ту же углеводородицу - не будет. И чтоб бензинчику прикупить, дабы заправить машинку, которая в твой местный АТБ подвезет тебе туалетный папир и хавчик - будь добр отслюнявь в у.е. Ну или как завещал Азиров - всем по лопате и на огород? https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.
Т.е в карантин перестали покупать шампуни, моющие средства, презервативы, витамины, чей, кофе, лекарства и т.д и т.п ?
agcsc написав:Зачем нагнетать панику? Страна на карантине, валюту население сдает на жизнь и будет сдавать далее пока карантин не закончится. Импортеры в ауте, никто их импорт сейчас не берет, бензин и газ не нужен даже дешево, экспорт сырья и аграрии работают и приносят валюту. Потому грн будет только укрепляться как минимум до июня, а далее время покажет какой бизнес выживет и нужна ли ему будет валюта и главное в каком обьеме и как срочно.
Т.е в карантин перестали покупать шампуни, моющие средства, презервативы, витамины, чей, кофе, лекарства и т.д и т.п ?
нет не перестали, но ведь можно вместо польского производства покупать отечественное, разве нет?
vetka написав:но ведь можно вместо польского производства покупать отечественное, разве нет?
Ойвей. Девушка с ником "ветка". Вы это серьезно? И давно вы мыли свою голову отечественным шампунем? А может вы вчера наносили тоналочку, которая местячкового производства? Или духи шанель\манталь начали делать тут? А? Или вы единственная представительница женского пола, что не пользуется косметикой никогда? Ну и структуру импорта выше я давал. Косметика туда даже не попала ввиду малого процента от общего. Т.е. простыми словами - если все-все начнут мыть голову хозяйственным мылом местного разлива - импорт этого не почувствует.