З середини березня стали частіше шукати працівників на віддалену зайнятість і водіїв.
Дивися повний текст Карантин змінив тренди на ринку праці: кого шукають і скільки пропонують (інфографіка).
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:44
Карантин змінив тренди на ринку праці: кого шукають і...
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Дивися повний текст Карантин змінив тренди на ринку праці: кого шукають і скільки пропонують (інфографіка).
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:44
Да шо вы гаварите! А как же программисты? У нас же каждый второй - программист, не?
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