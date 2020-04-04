RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Карантин змінив тренди на
ринку праці: кого шукають і...

Карантин змінив тренди на ринку праці: кого шукають і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:44

Карантин змінив тренди на ринку праці: кого шукають і...

Пропонуємо до обговорення:
З середини березня стали частіше шукати працівників на віддалену зайнятість і водіїв.

Дивися повний текст Карантин змінив тренди на ринку праці: кого шукають і скільки пропонують (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:44

Да шо вы гаварите! А как же программисты? У нас же каждый второй - программист, не?
alexis_91
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:30

  alexis_91 написав:Да шо вы гаварите! А как же программисты? У нас же каждый второй - программист, не?

Не. А нас кожен другий - пенсіонер. А програміст - кожен третій.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафти на ринку стало занадто багато: її майже немає де... 1, 2
R2 » Суб 04 кві, 2020 11:35
12 905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 22:52
tokwoy
Карантин у Києві: в КМДА розповіли, як "реанімувати"...
R2 » Нед 05 кві, 2020 06:24
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 06:24
ibuddd_a
У березні середня ціна на вторинному ринку житлової...
R2 » Суб 04 кві, 2020 21:00
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 21:01
amorroma32

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.