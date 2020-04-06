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У Мінекономіки попередили про
наслідки коронавірусу для...

У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:47

У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування.

Дивися повний текст У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:47

Вот и прекрасная отмазка, почему не получилось))). Надо ещё больше запретов, чтобы вообще героями стать.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:07

Зе-чума напевно молиться на той вірус- як ще виправдати те, що не вдалося
Підняти ВВП на 40%???))))
vysmolyar
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