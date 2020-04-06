Про це йдеться в коментарі Департаменту стратегічного планування.
Дивися повний текст У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для України (інфографіка).
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:47
У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для України (інфографіка).
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:47
Вот и прекрасная отмазка, почему не получилось))). Надо ещё больше запретов, чтобы вообще героями стать.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:07
Зе-чума напевно молиться на той вірус- як ще виправдати те, що не вдалося
Підняти ВВП на 40%???))))
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