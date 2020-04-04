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Міжбанк: НБУ буде сьогодні
головним "гравцем"

Міжбанк: НБУ буде сьогодні головним "гравцем"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:52

Міжбанк: НБУ буде сьогодні головним "гравцем"

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок, 7 квітня на валютному ринку продовжить тенденції вчорашнього дня і в основному буде працювати на зміцнення гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ буде сьогодні головним \"гравцем\".
R2
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"Вещателей секты доллар по 30" )))))))))))))))
intrastranger
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