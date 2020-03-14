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Верховний суд Британії став на бік ПриватБанку у судовій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд Великої Британії відхилив клопотання колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення апеляційного суду, що вирішив не закривати справу щодо виведення грошей з ПриватБанку
Дивися повний текст Верховний суд Британії став на бік ПриватБанку у судовій суперечці з Коломойським
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:24
Какое отношение имеет какой-то верховный суд какой-то британии к незалежнй украине и ее банкам?
А не пошли бы вы куда подальше со своей британией и судами. У нас тут свои законы и свои суды.
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blueiceua
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:28
blueiceua написав:
Какое отношение имеет какой-то верховный суд какой-то британии к незалежнй украине и ее банкам?
А не пошли бы вы куда подальше со своей британией и судами. У нас тут свои законы и свои суды.
спроси у коломойского
главное оружие рашистов - ложь
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