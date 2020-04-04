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АМКУ зустрівся з найбільшими ритейлерами щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 кві, 2020 18:34
Пропонуємо до обговорення:
Київське обласне тервідділення АМКУ в рамках розслідування справи щодо істотного подорожчання продуктів харчування викликало для дачі пояснень представників найбільших мереж продовольчих магазинів.
Дивися повний текст АМКУ зустрівся з найбільшими ритейлерами щодо березневого \"стрибка\" цін
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Додано: Вів 07 кві, 2020 18:34
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